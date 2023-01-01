Веселый конструктор
Wink
Детям
Веселый конструктор

Веселый конструктор (мультсериал, 2014) смотреть онлайн

7.62014, Веселый конструктор 1 сезон
Мультсериалы0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Развивающий мультфильм-конструктор для малышей. Детки знакомятся с понятиями «часть», «целое». Наблюдая, как собирается автопогрузчик или экскаватор малыши учатся собирать сами и придумывать новые игры с конструктором. С помощью мультика-конструктора развивается логическое мышление и воображение.

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