Вернуться в 1994. Сезон 1. Серия 8
Вернуться в 1994
1-й сезон
8-я серия

Вернуться в 1994 (сериал, 2013) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

8.82013, Eungdaphara 1994
Мелодрама, Комедия18+

Ностальгическая дорама о повзрослевших соседях по общежитию, вспоминающих молодые годы. Сон На-джон живет с мужем и сыном в современном Сеуле, но однажды воспоминания уносят ее во времена, когда ее родители открыли пансион для студентов, где она повстречала свою первую любовь. Это был Ли Сан Мин – университетская звезда баскетбола. Интересно, как сложилась судьба молодого человека, от которого Сон На-джон беззаветно фанатела… А как поживают ее студенческие друзья? Сон На-джон начинает фантазировать в поисках ответов на эти вопросы и все дальше уносится по волнам своей памяти.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb