Вернуться в 1994 (сериал, 2013) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

Ностальгическая дорама о повзрослевших соседях по общежитию, вспоминающих молодые годы. Сон На-джон живет с мужем и сыном в современном Сеуле, но однажды воспоминания уносят ее во времена, когда ее родители открыли пансион для студентов, где она повстречала свою первую любовь. Это был Ли Сан Мин – университетская звезда баскетбола. Интересно, как сложилась судьба молодого человека, от которого Сон На-джон беззаветно фанатела… А как поживают ее студенческие друзья? Сон На-джон начинает фантазировать в поисках ответов на эти вопросы и все дальше уносится по волнам своей памяти.





