Вернуться в 1994 (сериал, 2013) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Вернуться в 19941-й сезон13-я серия
Вернуться в 1994 (сериал, 2013) сезон 1 серия 13
8.82013, Eungdaphara 1994
Мелодрама, Комедия18+
О сериале
Ностальгическая дорама о повзрослевших соседях по общежитию, вспоминающих молодые годы. Сон На-джон живет с мужем и сыном в современном Сеуле, но однажды воспоминания уносят ее во времена, когда ее родители открыли пансион для студентов, где она повстречала свою первую любовь. Это был Ли Сан Мин – университетская звезда баскетбола. Интересно, как сложилась судьба молодого человека, от которого Сон На-джон беззаветно фанатела… А как поживают ее студенческие друзья? Сон На-джон начинает фантазировать в поисках ответов на эти вопросы и все дальше уносится по волнам своей памяти.
Сериал Вернуться в 1994 1 сезон 13 серия
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb