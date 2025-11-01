Вернуть бывшую. Сезон 1. Серия 68
Wink
Сериалы
Вернуть бывшую
1-й сезон
68-я серия

Вернуть бывшую (сериал, 2025) сезон 1 серия 68 смотреть онлайн

5.42025, Say You Remember, Say You Love
Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Элизабет, пережившая крах семьи, вынуждена встретиться с Джейсоном – своим первым возлюбленным, который когда-то жестоко бросил её, признавшись, что их отношения были всего лишь пари. Теперь он – всемирно известный футболист и миллиардер, который возвращается в город с одной целью: вернуть её доверие и любовь. Сможет ли она простить старую обиду и дать им обоим второй шанс, или боль прошлого навсегда разлучит их? Погрузитесь в просмотр и узнайте, способна ли настоящая любовь победить самое горькое предательство.

Страна
США, Китай
Жанр
Драма
Время
0 мин / 00:00

Рейтинг

7.8 IMDb