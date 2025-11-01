Вернуть бывшую
Вернуть бывшую (сериал, 2025) смотреть онлайн

2025, Say You Remember, Say You Love 1 сезон
Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Элизабет, пережившая крах семьи, вынуждена встретиться с Джейсоном – своим первым возлюбленным, который когда-то жестоко бросил её, признавшись, что их отношения были всего лишь пари. Теперь он – всемирно известный футболист и миллиардер, который возвращается в город с одной целью: вернуть её доверие и любовь. Сможет ли она простить старую обиду и дать им обоим второй шанс, или боль прошлого навсегда разлучит их? Погрузитесь в просмотр и узнайте, способна ли настоящая любовь победить самое горькое предательство.

Страна
США, Китай
Жанр
Драма

Рейтинг