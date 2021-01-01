Верну любимого (сериал, 2021) сезон 1 серия 116 смотреть онлайн бесплатно

Верну любимого. Сезон 1. Серия 116
8.2
О сериале

Многие люди мечтают о любви. Кому-то везет, и он находит любимого сразу, а кто-то может искать вторую половинку всю жизнь. А когда находит, то пытается удержать возлюбленного рядом любой ценой, даже обращаясь к магии, не зная, что последствия могут быть самыми непредсказуемыми. И тогда на помощь приходит Вера. Она способна почувствовать и распознать любое магическое влияние, может избавить от магии и ее последствий, но главное — помогает увидеть «брешь» в отношениях и сохранить любовь.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
26 мин / 00:26

