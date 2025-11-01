Вернись и полюби снова. Сезон 1. Серия 11
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Вернись и полюби снова
1-й сезон
11-я серия

Вернись и полюби снова (сериал, 2024) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

6.22024, Fleeing Husband Please Love Me All Over Again
Мелодрама18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Историю о браке на грани распада, предательстве и силе женского духа. Это история не только о любви, но и о гордости, независимости и трудном пути к обретению себя.
В центре сюжета — Вилина, которая решает разорвать брачный контракт с могущественным бизнес-магнатом Алексисом Рэтбоуном. Их отношения, основанные на холодном расчете, заставляют ее страдать, и, решившись на развод, она оказывается на самом дне жизни. Но именно тяжелые испытания и предательство закаляют ее характер и заставляют бороться за свое счастье.

Страна
США, Китай
Жанр
Мелодрама
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

8.1 IMDb