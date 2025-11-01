Вернись и полюби снова (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Вернись и полюби снова. Сезон 1
Вернись и полюби снова
2024, Fleeing Husband Please Love Me All Over Again 68 серий
Мелодрама18+

О сериале

Историю о браке на грани распада, предательстве и силе женского духа. Это история не только о любви, но и о гордости, независимости и трудном пути к обретению себя.
В центре сюжета — Вилина, которая решает разорвать брачный контракт с могущественным бизнес-магнатом Алексисом Рэтбоуном. Их отношения, основанные на холодном расчете, заставляют ее страдать, и, решившись на развод, она оказывается на самом дне жизни. Но именно тяжелые испытания и предательство закаляют ее характер и заставляют бороться за свое счастье.

Страна
США, Китай
Жанр
Мелодрама

