Вернись и полюби снова (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Историю о браке на грани распада, предательстве и силе женского духа. Это история не только о любви, но и о гордости, независимости и трудном пути к обретению себя.

В центре сюжета — Вилина, которая решает разорвать брачный контракт с могущественным бизнес-магнатом Алексисом Рэтбоуном. Их отношения, основанные на холодном расчете, заставляют ее страдать, и, решившись на развод, она оказывается на самом дне жизни. Но именно тяжелые испытания и предательство закаляют ее характер и заставляют бороться за свое счастье.

