Верни меня (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Жизнь Эллы Вавиловой похожа на сказку. Она счастливая жена и мать. И к тому же, занимается любимым делом – пишет романы, которые с охотой покупают московские издательства. Все меняется, когда Элла застает своего мужа, бизнесмена Антона Вавилова, с молодой любовницей. Антон не только не сожалеет о своем поступке, но и выставляет Эллу из дома, лишив ее средств к существованию. Взрослая дочь Настя как раз в это время на отдыхе за границей и не может помочь маме. В итоге, героиня вынуждена вернуться в маленький городок, откуда она родом. Там Элла временно поселяется у подруги Ленки, которая живет с взрослым сыном Колей. Жизнь Эллы начинает постепенно налаживаться, но тут неожиданно между Колей и Эллой вспыхивает любовь. Весь мир против влюбленных. «Двадцать лет разницы – это критично!» - твердят друзья и родственники. Под давлением обстоятельств влюбленные расстаются. Но, как говорится, сердцу не прикажешь...



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