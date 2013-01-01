Верни меня (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
Жизнь Эллы Вавиловой похожа на сказку. Она счастливая жена и мать. И к тому же, занимается любимым делом – пишет романы, которые с охотой покупают московские издательства. Все меняется, когда Элла застает своего мужа, бизнесмена Антона Вавилова, с молодой любовницей. Антон не только не сожалеет о своем поступке, но и выставляет Эллу из дома, лишив ее средств к существованию. Взрослая дочь Настя как раз в это время на отдыхе за границей и не может помочь маме. В итоге, героиня вынуждена вернуться в маленький городок, откуда она родом. Там Элла временно поселяется у подруги Ленки, которая живет с взрослым сыном Колей. Жизнь Эллы начинает постепенно налаживаться, но тут неожиданно между Колей и Эллой вспыхивает любовь. Весь мир против влюбленных. «Двадцать лет разницы – это критично!» - твердят друзья и родственники. Под давлением обстоятельств влюбленные расстаются. Но, как говорится, сердцу не прикажешь...
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Информация
Рейтинг
- АЕРежиссёр
Александр
Ефремов
- Актриса
Алиса
Признякова
- ИШАктриса
Ирина
Шевчук
- Актёр
Иван
Мулин
- ЮКАктёр
Юрий
Кузнецов-Таёжный
- ЕГАктриса
Елена
Гиренок
- КРАктёр
Константин
Рыбчинский
- АБАктёр
Александр
Бранкевич
- ЭААктёр
Эрик
Абрамович
- АКАктёр
Андрей
Карако
- ЯРСценарист
Яна
Романенко
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ЮЛОператор
Юрий
Любшин