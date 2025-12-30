Вермейл в золотом (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Одаренный студент-маг случайно призывает обворожительную демонессу-суккуба в качестве фамильяра. Фэнтезийное аниме «Вермейл в золотом» (2022) — история о доброте, которая прячется за демонической оболочкой.



Альто Голдфилд — талантливый ученик магической академии, который показывает выдающиеся результаты во всех предметах, кроме призыва. Как назло, без контракта с фамильяром нельзя перейти на второй курс. Накануне отчисления Альто попадается странная книга со стертыми буквами, при помощи которой он призывает Вермейл, невероятно привлекательную демонессу, которая соглашается быть фамильяром Альто. Поначалу кажется, что Вермейл интересует только его мана, но со временем демонесса становится для Альто верной помощницей, а может и чем-то большим.



