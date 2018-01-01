Wink
Вермейл в золотом
Актёры и съёмочная группа сериала «Вермейл в золотом»

Режиссёры

Такаси Наоя

Takashi Naoya
Режиссёр

Актёры

Юя Хиросэ

Yuya Hirose
Актёр
Маая Утида

Maaya Uchida
Актриса
Кадзуюки Окицу

Kazuyuki Okitsu
Актёр
Кара Гринберг

Kara Greenberg
Актриса
Тосики Масуда

Toshiki Masuda
Актёр
Ю Окано

Yu Okano
Актёр
Юрина Амами

Yurina Amami
Актриса
Каори Исихара

Kaori Ishihara
Актриса
Синъя Такахаси

Shinya Takahashi
Актёр

Сценаристы

Тацуя Такахаси

Tatsuya Takahashi
Сценарист

Продюсеры

Томоюки Овада

Tomoyuki Oowada
Продюсер

Художники

Масадзуми Мацумия

Masazumi Matsumiya
Художница

Монтажёры

Томоми Умэцу

Tomomi Umetsu
Монтажёр