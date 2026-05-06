Великий рай Мэйин. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Великий рай Мэйин
1-й сезон
5-я серия
2021, Meiying da ley uan
Мультсериалы, Комедия18+
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Великий рай Мэйин (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вдали от цивилизации расположен красивый, но странноватый остров. Здесь нет разделения на праведников и злодеев, нет захватывающих сражений, которые определят судьбу человечества. Остров заселён обычными на первый взгляд жителями, которые иногда помогают друг другу, а временами создают друг другу проблемы. Уникальность этого странного острова в том, что у каждого его жителя за плечами — поистине легендарное прошлое!

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Драма, Фэнтези, Мультсериалы
Время
3 мин / 00:03

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