Вдали от цивилизации расположен красивый, но странноватый остров. Здесь нет разделения на праведников и злодеев, нет захватывающих сражений, которые определят судьбу человечества. Остров заселён обычными на первый взгляд жителями, которые иногда помогают друг другу, а временами создают друг другу проблемы. Уникальность этого странного острова в том, что у каждого его жителя за плечами — поистине легендарное прошлое!

