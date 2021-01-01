Великая (2020). Сезон 2. Серия 3
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Сериалы
Великая (2020)
2-й сезон
3-я серия
7.62021, The Great
Комедия, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

Великая (2020) (сериал, 2021) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Екатерина вне себя от предательства Петра, поэтому наказывает его и снова заключает под стражу. Кроме того, императрица стремится урегулировать конфликт с Османской империей без кровопролития, приглашая врагов за стол переговоров. Между тем интриги во дворце набирают обороты, а Джорджина хочет сбежать вместе с Григорием.

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Страна
Австралия, Великобритания
Жанр
Комедия, Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великая (2020)»