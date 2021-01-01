Великая (2020) (сериал, 2021) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Екатерина вне себя от предательства Петра, поэтому наказывает его и снова заключает под стражу. Кроме того, императрица стремится урегулировать конфликт с Османской империей без кровопролития, пригла�шая врагов за стол переговоров. Между тем интриги во дворце набирают обороты, а Джорджина хочет сбежать вместе с Григорием.



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