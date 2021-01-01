WinkСериалыВеликая (2020)2-й сезон3-я серия
7.62021, The Great
Комедия, Исторический18+
Эта серия пока недоступна
Великая (2020) (сериал, 2021) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Екатерина вне себя от предательства Петра, поэтому наказывает его и снова заключает под стражу. Кроме того, императрица стремится урегулировать конфликт с Османской империей без кровопролития, пригла�шая врагов за стол переговоров. Между тем интриги во дворце набирают обороты, а Джорджина хочет сбежать вместе с Григорием.
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СтранаАвстралия, Великобритания
ЖанрКомедия, Исторический, Драма
КачествоFull HD
Время51 мин / 00:51
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
8.2 IMDb
- Режиссёр
Колин
Бакси
- ММРежиссёр
Мэттью
Мур
- БРежиссёр
Берт
- БЭРежиссёр
Берти
Эллвуд
- Актриса
Эль
Фаннинг
- Актёр
Николас
Холт
- Актриса
Фиби
Фокс
- Актёр
Гвилим
Ли
- Актёр
Луи
Хайнс
- АГАктёр
Адам
Годли
- Актёр
Дуглас
Ходж
- ББАктриса
Белинда
Бромилов
- БГАктёр
Байо
Гбадамоси
- ФКАктриса
Флоренс
Кит-Роач
- ММСценарист
Мэттью
Мур
- Продюсер
Эль
Фаннинг
- ПМХудожник
Педро
Мора
- БСМонтажёр
Билли
Снеддон
- НГМонтажёр
Николас
Гэстер
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр