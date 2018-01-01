Великая (2020) (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн
О сериале
В Россию прибывает мать Екатерины Иоганна в блистательном исполнении Джиллиан Андерсон. Чтобы узнать, к чему приведет ее визит, начинайте смотреть 2 сезон сериала «Великая» онлайн на Wink. После переворота во дворце установилось осадное положение. Петр ищет способ выбраться на свободу, а Екатерина думает, как заставить его отречься от престола. Основным аргументом в переговорах становится малыш, которого императрица носит у себя под сердцем. Тем временем во дворец приезжает мать Екатерины Иоганна – настоящая королева манипуляций, которая вовсе не в восторге от политических решений дочери. Стоит ли императрице опасаться своей родительницы, расскажет 2 сезон сериала «Великая», который на Wink можно смотреть онлайн в хорошем качестве.
СтранаВеликобритания, Австралия
ЖанрКомедия, Исторический, Драма
Рейтинг
- Режиссёр
Колин
Бакси
- ММРежиссёр
Мэттью
Мур
- БРежиссёр
Берт
- БЭРежиссёр
Берти
Эллвуд
- Актриса
Эль
Фаннинг
- Актёр
Николас
Холт
- Актриса
Фиби
Фокс
- Актёр
Гвилим
Ли
- Актёр
Луи
Хайнс
- АГАктёр
Адам
Годли
- Актёр
Дуглас
Ходж
- ББАктриса
Белинда
Бромилов
- БГАктёр
Байо
Гбадамоси
- ФКАктриса
Флоренс
Кит-Роач
- ММСценарист
Мэттью
Мур
- Продюсер
Эль
Фаннинг
- ПМХудожник
Педро
Мора
- БСМонтажёр
Билли
Снеддон
- НГМонтажёр
Николас
Гэстер
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр