Великая (2020) (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

В Россию прибывает мать Екатерины Иоганна в блистательном исполнении Джиллиан Андерсон. Чтобы узнать, к чему приведет ее визит, начинайте смотреть 2 сезон сериала «Великая» онлайн на Wink. После переворота во дворце установилось осадное положение. Петр ищет способ выбраться на свободу, а Екатерина думает, как заставить его отречься от престола. Основным аргументом в переговорах становится малыш, которого императрица носит у себя под сердцем. Тем временем во дворец приезжает мать Екатерины Иоганна – настоящая королева манипуляций, которая вовсе не в восторге от политических решений дочери. Стоит ли императрице опасаться своей родительницы, расскажет 2 сезон сериала «Великая», который на Wink можно смотреть онлайн в хорошем качестве.

