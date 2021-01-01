Великая (2020) (сериал, 2021) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

Великая (2020). Сезон 2. Серия 10
7.62021, The Great
Комедия, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Петр и Екатерина наслаждаются моментами близости, но вокруг них кипят интриги. Императрица решает встретиться с султаном, чтобы положить конец войне, а Мариаль, не сумев утаить секрет, делится с Екатериной шокирующей новостью. Напряжение нарастает, когда Петр узнает, что его тайна раскрыта... Что теперь делать: бежать или остаться ради сына? Между тем Джорджина подстрекает к восстанию, мечтая свергнуть императрицу.

Страна
Австралия, Великобритания
Жанр
Комедия, Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
8.2 IMDb

