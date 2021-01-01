Великая (2020) (сериал, 2021) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

Петр и Екатерина наслаждаются моментами близости, но вокруг них кипят интриги. Императрица решает встретиться с султаном, чтобы положить конец войне, а Мариаль, не сумев утаить секрет, делится с Екатериной шокирующей новостью. Напряжение нарастает, когда Петр узнает, что его тайна раскрыта... Что теперь делать: бежать или остаться ради сына? Между тем Джорджина подстрекает к восстанию, мечтая свергнуть императрицу.



