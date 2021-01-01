WinkСериалыВеликая (2020)2-й сезон10-я серия
7.62021, The Great
Комедия, Исторический18+
Эта серия пока недоступна
Великая (2020) (сериал, 2021) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн
О сериале
Петр и Екатерина наслаждаются моментами близости, но вокруг них кипят интриги. Императрица решает встретиться с султаном, чтобы положить конец войне, а Мариаль, не сумев утаить секрет, делится с Екатериной шокирующей новостью. Напряжение нарастает, когда Петр узнает, что его тайна раскрыта... Что теперь делать: бежать или остаться ради сына? Между тем Джорджина подстрекает к восстанию, мечтая свергнуть императрицу.
Чем обернется государственный переворот, узнаете в финале сериала «Великая» — смотреть онлайн в хорошем качестве 10 серию 2 сезона можно уже сегодня на портале Wink!
Сериал Великая (2020) 2 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаАвстралия, Великобритания
ЖанрКомедия, Исторический, Драма
КачествоFull HD
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
8.2 IMDb
- Режиссёр
Колин
Бакси
- ММРежиссёр
Мэттью
Мур
- БРежиссёр
Берт
- БЭРежиссёр
Берти
Эллвуд
- Актриса
Эль
Фаннинг
- Актёр
Николас
Холт
- Актриса
Фиби
Фокс
- Актёр
Гвилим
Ли
- Актёр
Луи
Хайнс
- АГАктёр
Адам
Годли
- Актёр
Дуглас
Ходж
- ББАктриса
Белинда
Бромилов
- БГАктёр
Байо
Гбадамоси
- ФКАктриса
Флоренс
Кит-Роач
- ММСценарист
Мэттью
Мур
- Продюсер
Эль
Фаннинг
- ПМХудожник
Педро
Мора
- БСМонтажёр
Билли
Снеддон
- НГМонтажёр
Николас
Гэстер
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр