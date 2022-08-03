WinkДетямИгрушки Подружки1-й сезонВедьмочка Юлли колдует идеальную погоду - Маленькая ведьма и куклы Энчантималс - Видео для девочек
Игрушки Подружки (сериал, 2020) сезон 1 серия 60 смотреть онлайн
7.62020, Ведьмочка Юлли колдует идеальную погоду - Маленькая ведьма и куклы Энчантималс - Видео для девочек
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О сериале
Наполненный магией мультсериал для юной аудитории о подругах, тесно связанных с их животными-компаньонами. Посетите волшебный мир, где веселье и приключения поджидают на каждом шагу, а дружба помогает исполнять самые заветные желания. Полузвери-полудевочки и их милые спутники-животные исследуют таинственный Вандервуд и учатся пониманию и заботе о близких. Смотреть мультфильм «Энчантималс» на русском языке онлайн можно в видеосервисе Wink.