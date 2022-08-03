WinkДетямИгрушки Подружки1-й сезонВедьмочка Юлли и Эльза Холодное сердце лечат Медузу от простуды. Видео для девочек про волшебниц
Игрушки Подружки (сериал, 2020) сезон 1 серия 68 смотреть онлайн
7.62020, Ведьмочка Юлли и Эльза Холодное сердце лечат Медузу от простуды. Видео для девочек про волшебниц
Блог18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Привет, Подружка! Канал Игрушки подружки для настоящих девчонок! Тебя ждут мультики для девочек, игры с куклами Барби, Лол, Беби Бон, Литл Пони, а также поделки из пластилина и настоящее Волшебство с ведьмочкой Юлли! Новые мультики, игры для девочек, крутые игрушки, приключения и все новинки смотри прямо сейчас!