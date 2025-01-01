Ведьмнадзор (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
- 18+24 мин
Ведьмнадзор
Сезон 1 Серия 1
- 18+24 мин
Ведьмнадзор
Сезон 1 Серия 2
- 18+24 мин
Ведьмнадзор
Сезон 1 Серия 3
- 18+24 мин
Ведьмнадзор
Сезон 1 Серия 4
- 18+24 мин
Ведьмнадзор
Сезон 1 Серия 5
- 18+24 мин
Ведьмнадзор
Сезон 1 Серия 6
- 18+24 мин
Ведьмнадзор
Сезон 1 Серия 7
- 18+22 мин
Ведьмнадзор
Сезон 1 Серия 8
- 18+24 мин
Ведьмнадзор
Сезон 1 Серия 9
- 18+24 мин
Ведьмнадзор
Сезон 1 Серия 10
- 18+24 мин
Ведьмнадзор
Сезон 1 Серия 11
- 18+24 мин
Ведьмнадзор
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Быть колдуньей в современном мире крайне непросто — и об этом как никто знает героиня комедийного аниме-сериала «Ведьмнадзор» Нико Вакацуки. Эта эксцентричная девушка окончила школу колдовских искусств и вернулась в родной город на практику. И вместо того, чтобы, как типичная ведьма, взять себе в помощники какого-нибудь кота или ворона, она выбирает друга детства Морихито Отоги, среди предков которого были японские демоны. Эта парочка будет просто обречена попадать в различные передряги, вступая в контакт с мифическими существами, ведь Нико склонна сперва что-то делать, а потом думать… И только на одну вещь героиня никак не может решиться — рассказать Морихито о своих чувствах, хотя живут они под одной крышей и неловких ситуаций в их быту хоть отбавляй!
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