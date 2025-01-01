Ведьмнадзор (сериал, 2025) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

В наше время быть ведьмой — задача не из простых. Особенно когда рядом только один друг, да и тот связан с темными силами. А сама героиня словно стихийное бедствие в человеческом обличье! Не пропустите 1 сезон нового забавного аниме «Ведьмнадзор» в подписке Amediateka на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с самой необычной чародейкой современности по имени Нико Вакацуки, которая только что выпустилась из школы колдовства и решила перевернуть с ног на голову все представления о том, как должна жить настоящая волшебница. Вместо того чтобы обзавестись обычным фамильяром в виде пушистого котика или мудрого ворона, главная героиня выбирает… человека! Да не простого, а потомка древних японских демонов. Вместе этой парочке предстоит не только пройти практику в родном городке, но и выжить в мире, где даже простейшее заклинание может обернуться катастрофой.



Готовы увидеть, как классическая формула «ведьма и фамильяр» получает совершенно неожиданное воплощение?



