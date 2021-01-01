Ваз 2107 машина из пластилина, сделал своими руками
Wink
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Handmade
1-й сезон
18163-я серия

Handmade (сериал, 2021) сезон 1 серия 18163 смотреть онлайн

8.62021, Ваз 2107 машина из пластилина, сделал своими руками
Блоги, DYI18+

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1-й сезон

Сюжет

Занимаюсь творчеством. Делаю автомобили из пластилина, не просто машинки, а прорабатывая все до мелочей. Делаю в моделях двигатель, выделяю салон, и даже днище автомобиля. Делаю машины как для коллекции так и для уничтожения. Разбиваю машины из пластилина разными способами, скажем так, устраиваю «краш тесты» Так как пластилин может мнутся и деформироваться, напоминая реальные повреждения настоящих автомобилей.

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Блоги, DYI

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