Handmade (сериал, 2023) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

"Занимаюсь творчеством. Делаю автомобили из пластилина, не просто машинки, а прорабатывая все до мелочей. Делаю в моделях двигатель, выделяю салон, и даже днище автомобиля. Делаю машины как для коллекции так и для уничтожения.



Разбиваю машины из пластилина разными способами, скажем так, устраиваю «краш тесты»

Так как пластилин может мнутся и деформироваться, напоминая реальные повреждения настоящих автомобилей.



Выглядит это весьма зрелищно, снимаю видео в 4k, и slow motion. Также помимо разбивания пластилиновых автомобилей, устраиваю еще и разные взрывы на них, также снимая в slow motion.



Если интересен данный жанр и мое творчество, присоединяйся к нам, будет интересно! Видеоблог «Handmade» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink."



