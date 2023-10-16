Салон для Audi 100 S4 из пластилина своими руками
Салон для Audi 100 S4 из пластилина своими руками

Handmade (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

8.62023, Салон для Audi 100 S4 из пластилина своими руками
"Занимаюсь творчеством. Делаю автомобили из пластилина, не просто машинки, а прорабатывая все до мелочей. Делаю в моделях двигатель, выделяю салон, и даже днище автомобиля. Делаю машины как для коллекции так и для уничтожения.

Разбиваю машины из пластилина разными способами, скажем так, устраиваю «краш тесты»
Так как пластилин может мнутся и деформироваться, напоминая реальные повреждения настоящих автомобилей.

Выглядит это весьма зрелищно, снимаю видео в 4k, и slow motion. Также помимо разбивания пластилиновых автомобилей, устраиваю еще и разные взрывы на них, также снимая в slow motion.

Если интересен данный жанр и мое творчество, присоединяйся к нам, будет интересно! Видеоблог «Handmade» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink."

