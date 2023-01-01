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1-й сезон

Handmade (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.62021, Handmade. Сезон 1 206 серий
Блоги, DYI18+

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1-й сезон

Сюжет

"Занимаюсь творчеством. Делаю автомобили из пластилина, не просто машинки, а прорабатывая все до мелочей. Делаю в моделях двигатель, выделяю салон, и даже днище автомобиля. Делаю машины как для коллекции так и для уничтожения.

Разбиваю машины из пластилина разными способами, скажем так, устраиваю «краш тесты»
Так как пластилин может мнутся и деформироваться, напоминая реальные повреждения настоящих автомобилей.

Выглядит это весьма зрелищно, снимаю видео в 4k, и slow motion. Также помимо разбивания пластилиновых автомобилей, устраиваю еще и разные взрывы на них, также снимая в slow motion.

Если интересен данный жанр и мое творчество, присоединяйся к нам, будет интересно! Видеоблог «Handmade» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink."

Сериал Handmade 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Блоги, DYI

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