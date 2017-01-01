Вавилон-Берлин (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Вавилон-Берлин. Сезон 1. Серия 7
8.72017, Babylon Berlin
Детектив, Криминал18+

О сериале

Нуар о ветеране Первой мировой и машинистке, мечтающей стать первой следовательницей в Германии. Они пытаются раскрыть нелегальную торговлю оружием на фоне политических волнений Берлина 1920-30-х годов. Смотрите самый дорогой немецкий сериал «Вавилон-Берлин» онлайн в видеосервисе Wink. Действие первого сезона разворачивается в 1929 году. Гереон Рат – инспектор полиции, приехавший из Кёльна в Берлин, чтобы найти пленку с компроматом на своего отца-политика. Помимо работы его терзают воспоминания о Первой мировой, которые он пытается приглушить наркотиками. Шарлотта Риттер – машинистка в полиции, по ночам подрабатывающая в кабаре, где она танцует и «обслуживает» богатых гостей. В это время в Берлин приезжает поезд, на котором русские революционеры планируют перевезти в Турцию золото и ядовитый газ. Гереон и Шарлотта объединят усилия, чтобы их остановить. Как будут развиваться события дальше – узнаете из 1 сезона сериала «Вавилон-Берлин», доступного на Wink.

Страна
Германия
Жанр
Исторический, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb

