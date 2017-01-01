Вавилон-Берлин (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Нуар о ветеране Первой мировой и машинистке, мечтающей стать первой следовательницей в Германии. Они пытаются раскрыть нелегальную торговлю оружием на фоне политических волнений Берлина 1920-30-х годов. Смотрите самый дорогой немецкий сериал «Вавилон-Берлин» онлайн в видеосервисе Wink. Действие первого сезона разворачивается в 1929 году. Гереон Рат – инспектор полиции, приехавший из Кёльна в Берлин, чтобы найти пленку с компроматом на своего отца-политика. Помимо работы его терзают воспоминания о Первой мировой, которые он пытается приглушить наркотиками. Шарлотта Риттер – машинистка в полиции, по ночам подрабатывающая в кабаре, где она танцует и «обслуживает» богатых гостей. В это время в Берлин приезжает поезд, на котором русские революционеры планируют перевезти в Турцию золото и ядовитый газ. Гереон и Шарлотта объединят усилия, чтобы их остановить. Как будут развиваться события дальше – узнаете из 1 сезона сериала «Вавилон-Берлин», доступного на Wink.
Сериал Вавилон-Берлин 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ХХРежиссёр
Хендрик
Хандлёгтен
- Режиссёр
Том
Тыквер
- АфРежиссёр
Ахим
фон Боррис
- Актёр
Фолькер
Брух
- Актриса
Лив
Лиза Фрис
- Актёр
Ларс
Айдингер
- ФХАктриса
Фритци
Хаберландт
- КМАктёр
Карл
Маркович
- ЙХАктёр
Йенс
Харцер
- КФАктёр
Кристиан
Фридель
- ЙТАктриса
Йёрдис
Трибель
- ХХАктриса
Ханна
Херцшпрунг
- БФАктёр
Бенно
Фюрман
- ХХСценарист
Хендрик
Хандлёгтен
- Сценарист
Том
Тыквер
- АфСценарист
Ахим
фон Боррис
- ХЭСценарист
Хиана
Эль Битар
- Продюсер
Штефан
Арндт
- МЛПродюсер
Маркус
Лоджс
- УХХудожник
Ули
Ханиш
- ФГОператор
Франк
Грибе
- Композитор
Том
Тыквер