Вавилон-Берлин (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Нуар о ветеране Первой мировой и машинистке, мечтающей стать первой следовательницей в Германии. Они пытаются раскрыть нелегальную торговлю оружием на фоне политических волнений Берлина 1920-30-х годов. Действие первого сезона разворачивается в 1929 году. Гереон Рат – инспектор полиции, приехавший из Кёльна в Берлин, чтобы найти пленку с компроматом на своего отца-политика. Помимо работы его терзают воспоминания о Первой мировой, которые он пытается приглушить наркотиками. Шарлотта Риттер – машинистка в полиции, по ночам подрабатывающая в кабаре, где она танцует и «обслуживает» богатых гостей. В это время в Берлин приезжает поезд, на котором русские революционеры планируют перевезти в Турцию золото и ядовитый газ. Гереон и Шарлотта объединят усилия, чтобы их остановить.


