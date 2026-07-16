2012, Валера. Сезон 1. Серия 5
Мультсериалы, Комедия16+
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Валера (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
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О сериале
Заурядный молодой человек по имени Валера обладает исключительно положительными качествами. Он добрый, отзывчивый и терпеливый. Пожалуй, даже слишком добрый и терпеливый. Именно поэтому единственные люди, которые не садятся Валере на шею, - это его гендиректор-алкоголик и подруга-проститутка. И то не точно. Валера трудится в компании «Оральные Технологии», продающей слюноотсосы под громким слоганом: «С нами вы откроете рот на ширину плеч». Его тяжелым трудовым будням и посвящен этот сериал.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Мультсериалы
Время11 мин / 00:11
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