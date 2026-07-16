Заурядный молодой человек по имени Валера обладает исключительно положительными качествами. Он добрый, отзывчивый и терпеливый. Пожалуй, даже слишком добрый и терпеливый. Именно поэтому единственные люди, которые не садятся Валере на шею, - это его гендиректор-алкоголик и подруга-проститутка. И то не точно. Валера трудится в компании «Оральные Технологии», продающей слюноотсосы под громким слоганом: «С нами вы откроете рот на ширину плеч». Его тяжелым трудовым будням и посвящен этот сериал.

