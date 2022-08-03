В поиске. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
В поиске
1-й сезон
7-я серия

В поиске (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2014, Looking
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Это история троих друзей-геев, один из которых — художник, второй — официант в ресторане, а третий — разработчик компьютерных игр. С приятелями по ходу шоу будут случаться невероятные истории, а основным местом действия стал знаменитый гей-район Мишн в Сан-Франциско.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «В поиске»