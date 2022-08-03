В поиске (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2014, Looking
Драма, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Это история троих друзей-геев, один из которых — художник, второй — официант в ресторане, а третий — разработчик компьютерных игр. С приятелями по ходу шоу будут случаться невероятные истории, а основным местом действия стал знаменитый гей-район Мишн в Сан-Франциско.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.2 IMDb
- Режиссёр
Эндрю
Хэй
- ДБРежиссёр
Джеми
Бэббит
- РФРежиссёр
Райан
Флек
- Режиссёр
Джо
Сванберг
- ДГАктёр
Джонатан
Грофф
- ФХАктёр
Фрэнки
Х. Альварес
- МБАктёр
Мюррэй
Бартлетт
- РКАктёр
Рауль
Кастильо
- Актёр
О.
Т. Фагбенли
- ЛУАктриса
Лорен
Уидман
- Актёр
Рассел
Тови
- ТЛАктёр
Т.Дж.
Линнард
- МУАктёр
Мэттью
Уилкас
- Актёр
Скотт
Бакула
- МЛСценарист
Майкл
Лэннан
- Сценарист
Эндрю
Хэй
- ДХСценарист
Джон
Хоффман
- СКПродюсер
Сара
Кондон
- Продюсер
Эндрю
Хэй
- ТФХудожник
Тодд
Фьельстед
- ККХудожница
Кэтерин
Ковелл
- ДГХудожник
Дэнни
Гликер
- ДАМонтажёр
Джонатан
Альбертс
- ЭДМонтажёр
Эндрю
Диклер
- ХГОператор
Хавьер
Гробет
- Оператор
Рид
Морано