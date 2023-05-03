Ужин в четыре руки (сериал, 1999) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.31999, Ужин в четыре руки. Серия 1
Драма, Музыка18+
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О сериале
Лейпциг, 1747 год. Гендель, любимец публики и сильных мира сего, приглашает Баха, кантора церкви Святого Фомы и отца двадцати детей, только что принятого в «Общество музыкальных наук», на обед в гостиницу. Агрессивный настрой первых минут этой встречи перерастает во взаимопонимание двух стареющих и слепнущих композиторов, мудрых, одиноких и одинаково несчастных.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb