Ужин в четыре руки (сериал, 1999) сезон 1 смотреть онлайн

Лейпциг, 1747 год. Гендель, любимец публики и сильных мира сего, приглашает Баха, кантора церкви Святого Фомы и отца двадцати детей, только что принятого в «Общество музыкальных наук», на обед в гостиницу. Агрессивный настрой первых минут этой встречи перерастает во взаимопонимание двух стареющих и слепнущих композиторов, мудрых, одиноких и одинаково несчастных.

