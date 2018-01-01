Ужин в четыре руки (сериал, 1999) сезон 1 смотреть онлайн

WinkДетямУжин в четыре руки1-й сезон
8.31999, Ужин в четыре руки. Сезон 1 2 серии
Драма, Исторический0+
О сериале
Лейпциг, 1747 год. Гендель, любимец публики и сильных мира сего, приглашает Баха, кантора церкви Святого Фомы и отца двадцати детей, только что принятого в «Общество музыкальных наук», на обед в гостиницу. Агрессивный настрой первых минут этой встречи перерастает во взаимопонимание двух стареющих и слепнущих композиторов, мудрых, одиноких и одинаково несчастных.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb