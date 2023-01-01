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9.12023, Утилизатор. Сезон 7. Серия 1
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Утилизатор (сериал, 2023) сезон 7 серия 1 смотреть онлайн
Сюжет
Ржавые банки на колесах захламляют городские дворы, а упрямые автовладельцы заламывают цены на старые авто. Команда «Утилизатора» поможет навести порядок на улицах городов России и безжалостно уничтожит ненужное железо! Все, что нужно владельцу авто, – высокая автоэрудиция. При правильном ответе на все вопросы можно получить неплохую сумму денег и решить – тратить ли ее на тюнинг или оставить себе, избавившись от старого металлического друга. А о том, как сделать это красиво, позаботится «Утилизатор».
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