WinkСериалыУтилизатор1-й сезон17-я серия
9.12017, Утилизатор. Сезон 1. Серия 17
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Утилизатор (сериал, 2017) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно
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Утилизатор
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Утилизатор
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Утилизатор
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Сюжет
Ржавые банки на колесах захламляют городские дворы, а упрямые автовладельцы заламывают цены на старые авто. Команда «Утилизатора» поможет навести порядок на улицах городов России и безжалостно уничтожит ненужное железо! Все, что нужно владельцу авто, – высокая автоэрудиция. При правильном ответе на все вопросы можно получить неплохую сумму денег и решить – тратить ли ее на тюнинг или оставить себе, избавившись от старого металлического друга. А о том, как сделать это красиво, позаботится «Утилизатор».
Сериал Утилизатор 1 сезон 17 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
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