5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке вы научитесь умножать натуральные числа, познакомитесь со свойствами умножения, а также научитесь применять полученные знания на практике.



Если у вас возникнет сложность в понимании темы, рекомендуем посмотреть урок «Часть 1. Натуральные числа. Целые числа».





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