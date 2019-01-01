5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке вы сможете изучить новое действие ; деление натуральных чисел, а также деление натуральных чисел с остатком, узнаете свойства деления и научитесь применять деление на практике, используя его для решения различных задач.



Если у вас возникнет сложность в понимании темы, рекомендуем посмотреть урок «Часть 1. Натуральные числа. Целые числа».





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