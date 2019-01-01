Деление. Деление с остатком
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5 класс. Математика
Умножение и деление натуральных чисел
Деление. Деление с остатком

5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

7.62019, Деление. Деление с остатком
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Натуральные числа и шкалыСложение и вычитание натуральных чиселУмножение и деление натуральных чиселПлощади и объемыДробные числаДесятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробейУмножение и деление десятичных дробейИнструменты для вычислений и измеренийОсновы комбинаторики

Сюжет

На данном уроке вы сможете изучить новое действие ; деление натуральных чисел, а также деление натуральных чисел с остатком, узнаете свойства деления и научитесь применять деление на практике, используя его для решения различных задач.

Если у вас возникнет сложность в понимании темы, рекомендуем посмотреть урок «Часть 1. Натуральные числа. Целые числа».

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