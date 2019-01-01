Порядок выполнения действий
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5 класс. Математика
Умножение и деление натуральных чисел
Порядок выполнения действий

5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

7.62019, Порядок выполнения действий
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Натуральные числа и шкалыСложение и вычитание натуральных чиселУмножение и деление натуральных чиселПлощади и объемыДробные числаДесятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробейУмножение и деление десятичных дробейИнструменты для вычислений и измеренийОсновы комбинаторики

Сюжет

На уроке вы узнаете о роли скобок в выражениях и о правилах, по которым выполняются действия. А также решите несколько интересных примеров.

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