Умножение и деление на числа вида 10, 100, 0,1, 0,01
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5 класс. Математика
Умножение и деление десятичных дробей
Умножение и деление на числа вида 10, 100, 0,1, 0,01

5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 7 серия 1 смотреть онлайн

7.62019, Умножение и деление на числа вида 10, 100, 0,1, 0,01
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Сезоны и серии

Натуральные числа и шкалыСложение и вычитание натуральных чиселУмножение и деление натуральных чиселПлощади и объемыДробные числаДесятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробейУмножение и деление десятичных дробейИнструменты для вычислений и измеренийОсновы комбинаторики

Сюжет

На данном уроке будет рассмотрено, как выполнять умножение и деление на числа вида 10, 100, 0,1, 0,001. Также будут решены различные примеры на данную тему.

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