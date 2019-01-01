Деление десятичных дробей на натуральные числа
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5 класс. Математика
Умножение и деление десятичных дробей
Деление десятичных дробей на натуральные числа

5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 7 серия 2 смотреть онлайн

7.62019, Деление десятичных дробей на натуральные числа
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Натуральные числа и шкалыСложение и вычитание натуральных чиселУмножение и деление натуральных чиселПлощади и объемыДробные числаДесятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробейУмножение и деление десятичных дробейИнструменты для вычислений и измеренийОсновы комбинаторики

Сюжет

На этом уроке мы рассмотрим правило деления десятичных дробей на натуральные числа и решим различные задачи по этой теме, а также научимся легко и быстро делить на 10, 100, 1000 и т. д.

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