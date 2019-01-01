Среднее арифметическое
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5 класс. Математика
Умножение и деление десятичных дробей
Среднее арифметическое

5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 7 серия 8 смотреть онлайн

7.62019, Среднее арифметическое
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Натуральные числа и шкалыСложение и вычитание натуральных чиселУмножение и деление натуральных чиселПлощади и объемыДробные числаДесятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробейУмножение и деление десятичных дробейИнструменты для вычислений и измеренийОсновы комбинаторики

Сюжет

Этот урок посвящён изучению понятия среднее арифметическое. Мы узнаем определение этого понятия, разберём несколько задач на его нахождение, а также узнаем, как можно применять среднее арифметическое на практике, в повседневной жизни.

Рекомендуем родителям посмотреть урок «Статистика».

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