WinkСериалы5 класс. МатематикаУмножение и деление десятичных дробейСреднее арифметическое
5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 7 серия 8 смотреть онлайн
7.62019, Среднее арифметическое
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+14 мин
5 класс. Математика
Сезон 7 Серия 1
- 0+20 мин
5 класс. Математика
Сезон 7 Серия 2
- 0+19 мин
5 класс. Математика
Сезон 7 Серия 3
- 0+21 мин
5 класс. Математика
Сезон 7 Серия 4
- 0+19 мин
5 класс. Математика
Сезон 7 Серия 5
- 0+17 мин
5 класс. Математика
Сезон 7 Серия 6
- 0+16 мин
5 класс. Математика
Сезон 7 Серия 7
- 0+17 мин
5 класс. Математика
Сезон 7 Серия 8
Сюжет
Этот урок посвящён изучению понятия среднее арифметическое. Мы узнаем определение этого понятия, разберём несколько задач на его нахождение, а также узнаем, как можно применять среднее арифметическое на практике, в повседневной жизни.
Рекомендуем родителям посмотреть урок «Статистика».
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