5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 7 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Этот урок посвящён изучению понятия среднее арифметическое. Мы узнаем определение этого понятия, разберём несколько задач на его нахождение, а также узнаем, как можно применять среднее арифметическое на практике, в повседневной жизни.



Рекомендуем родителям посмотреть урок «Статистика».



Сериал Среднее арифметическое 7 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.