Умерь свой энтузиазм (сериал, 2017) сезон 9 серия 6 смотреть онлайн

Создатель культового ситкома «Сайнфелд» Ларри Дэвид снял сериал про самого себя. Протагонист живет в Калифорнии и занят склоками и интригами с женой, толстым агентом, его агрессивной супругой и своими друзьями. Ларри упрям, подвержен неврозам и постоянно попадает в неловкие ситуации.

