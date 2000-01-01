Рубашка Чета
Wink
Сериалы
Умерь свой энтузиазм
3-й сезон
Рубашка Чета
8.22000, Curb Your Enthusiasm
Комедия18+
Легендарная комедия от гения импровизации Ларри Дэвида
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Умерь свой энтузиазм (сериал, 2000) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон9-й сезон10-й сезон11-й сезон12-й сезон

О сериале

Создатель культового ситкома «Сайнфелд» Ларри Дэвид снял сериал про самого себя. Протагонист живет в Калифорнии и занят склоками и интригами с женой, толстым агентом, его агрессивной супругой и своими друзьями. Ларри упрям, подвержен неврозам и постоянно попадает в неловкие ситуации.

Сериал Рубашка Чета 3 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
8.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Умерь свой энтузиазм»