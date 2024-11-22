Угнанная невеста (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыУгнанная невеста1-й сезон2-я серия
9.02023, Угнанная невеста. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама16+
Сезоны и серии
О сериале
Рита давно встречается с бизнесменом Георгием Калининым, и вот он наконец-то просит ее руки. Но все выглядит совсем не так романтично, как ожидала Рита: предложение о замужестве от Георгия звучит скорее, как деловая сделка. На своем девичнике расстроенная и уставшая Рита засыпает в свадебном лимузине, но на утро просыпается в незнакомом месте, прямо на чьей-то помолвке. Ее свадебный наряд моментально добавляет двусмысленности и приводит к размолвке между парой, на празднике которой Рита появилась. Теперь девушка должна исправить свою ошибку и помирить возлюбленных, а вместе с этим и попытаться найти свое собственное счастье.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск