Удивительная гонка. Сезон 1. Серия 1
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Удивительная гонка (сериал, 2001) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2001, Удивительная гонка. Сезон 1. Серия 1
Приключения, Реалити - шоу18+

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О сериале

Реалити-шоу, в котором команды из двух человек, связанные между собой разными отношениями (сестры, братья, друзья, супруги и тд) путешествуют по всему миру, параллельно выполняя забавные, интересные и порой невероятно сложные задания. Каждая команда стремится первой прибыть на «пит-стоп» (конечная точка каждого этапа), чтобы выиграть призы и избежать последнего места, которое влечет за собой исключение из гонки или в некоторых случаях серьезные проблемы в следующем этапе.

Страна
США
Жанр
Семейный, Спортивный, Приключения, Реалити - шоу

Рейтинг

7.8 IMDb