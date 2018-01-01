Удивительная гонка (сериал, 2001) сезон 1 смотреть онлайн

Реалити-шоу, в котором команды из двух человек, связанные между собой разными отношениями (сестры, братья, друзья, супруги и тд) путешествуют по всему миру, параллельно выполняя забавные, интересные и порой невероятно сложные задания. Каждая команда стремится первой прибыть на «пит-стоп» (конечная точка каждого этапа), чтобы выиграть призы и избежать последнего места, которое влечет за собой исключение из гонки или в некоторых случаях серьезные проблемы в следующем этапе.



