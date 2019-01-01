Удиви меня (сериал, 2019) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Говорят, мужчины с Марса, а женщины с Венеры. Он хочет одного, она — совершенно другого. А что если путешествие способно примирить гендерные противоречия? Молодые и легкие на подъем ведущие телеканала «Моя Планета» Евгения Вайс и Виктор Михайлов соглашаются на эксперимент: «поменяться телами» и открыть для себя мир по сценарию противоположного пола. Каждая серия — это одно путешествие в какой-то регион планеты. Задача ведущих — предложить свой «мужской» / «женский» набор активностей, но так, чтобы в итоге обоим понравилось проведенное время. Все варианты активностей всегда напрямую связаны с особенностями страны пребывания, местным колоритом, оригинальными идеями. По итогам программы зритель получает рейтинг лучших «мужских» и «женских» развлечений, а также идеи для совместного отдыха.



