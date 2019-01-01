Крым. Территория солнца
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Удиви меня
1-й сезон
Крым. Территория солнца

Удиви меня (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

7.52019, Крым. Территория солнца
ТВ-шоу18+

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О сериале

Говорят, мужчины с Марса, а женщины с Венеры. Он хочет одного, она — совершенно другого. А что если путешествие способно примирить гендерные противоречия? Молодые и легкие на подъем ведущие телеканала «Моя Планета» Евгения Вайс и Виктор Михайлов соглашаются на эксперимент: «поменяться телами» и открыть для себя мир по сценарию противоположного пола. Каждая серия — это одно путешествие в какой-то регион планеты. Задача ведущих — предложить свой «мужской» / «женский» набор активностей, но так, чтобы в итоге обоим понравилось проведенное время. Все варианты активностей всегда напрямую связаны с особенностями страны пребывания, местным колоритом, оригинальными идеями. По итогам программы зритель получает рейтинг лучших «мужских» и «женских» развлечений, а также идеи для совместного отдыха.

Сериал Крым 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
44 мин / 00:44

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