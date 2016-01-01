Учитель Ким, доктор Романтик (сериал, 2016) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
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Учитель Ким, доктор Романтик
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
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Учитель Ким, доктор Романтик
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Учитель Ким, доктор Романтик
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Учитель Ким, доктор Романтик
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Учитель Ким, доктор Романтик
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Учитель Ким, доктор Романтик
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Учитель Ким, доктор Романтик
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Учитель Ким, доктор Романтик
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Учитель Ким, доктор Романтик
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Учитель Ким, доктор Романтик
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Учитель Ким, доктор Романтик
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Учитель Ким, доктор Романтик
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Учитель Ким, доктор Романтик
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Учитель Ким, доктор Романтик
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Учитель Ким, доктор Романтик
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
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Учитель Ким, доктор Романтик
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
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Учитель Ким, доктор Романтик
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
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Учитель Ким, доктор Романтик
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
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Учитель Ким, доктор Романтик
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
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Учитель Ким, доктор Романтик
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
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Учитель Ким, доктор Романтик
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Сюжет
Вдохновляющая дорама об одаренном докторе, пожертвовавшем успехом и поселившемся в маленьком городке. Ким Сабу когда-то был знаменитым врачом и работал в крупной больнице. Однажды, на самом пике карьеры, он уволился и переехал в провинциальный город, где устроился в небольшой госпиталь «Тольдам». Для окружающих Сабу стал учителем Кимом, а сам он называет себя «доктором-романтиком». Его коллега Кан Тончу пошел в медицину, чтобы подняться по социальной лестнице, и главная цель для него — профессиональный успех. Юн Сочон — молодая хирургиня, которая пытается примириться с ошибкой, допущенной в прошлом. После встречи с учителем Кимом их жизни бесповоротно меняются. дораму «Учитель Ким, доктор-романтик» с русской озвучкой онлайн
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