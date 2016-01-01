Учитель Ким, доктор Романтик (сериал, 2016) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Учитель Ким, доктор Романтик. Сезон 1. Серия 19
2016, Nangmandakteo Kim Sa-boo
Драма, Мелодрама16+

Вдохновляющая дорама об одаренном докторе, пожертвовавшем успехом и поселившемся в маленьком городке. Ким Сабу когда-то был знаменитым врачом и работал в крупной больнице. Однажды, на самом пике карьеры, он уволился и переехал в провинциальный город, где устроился в небольшой госпиталь «Тольдам». Для окружающих Сабу стал учителем Кимом, а сам он называет себя «доктором-романтиком». Его коллега Кан Тончу пошел в медицину, чтобы подняться по социальной лестнице, и главная цель для него — профессиональный успех. Юн Сочон — молодая хирургиня, которая пытается примириться с ошибкой, допущенной в прошлом. После встречи с учителем Кимом их жизни бесповоротно меняются. дораму «Учитель Ким, доктор-романтик» с русской озвучкой онлайн

Южная Корея
Драма, Мелодрама
Full HD
59 мин / 00:59

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb